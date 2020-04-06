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Fransa'da korona ölümlerinde rekor artış

Fransa'da korona ölümlerinde rekor artış
Fransa'da korona ölümlerinde rekor artış

Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 833 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8 bin 911'e ulaştı.

in'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 20. gününde Fransa'da günlük ölü sayısında rekor artış yaşandı. Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 833 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Veran, Ocak ayı sonundan beri 17 bin 250 kişinin iyileşip hastaneden taburcu olduğunu, 7 bin 72 kişinin ise hastanelerde yoğun bakımda olduğunu aktardı.

Ülke genelinde ölü sayısı 8 bin 911'e yükselirken, 7 bin 72 kişinin yoğun bakımda olduğu açıklandı. Ülke genelinde yeni 5 bin 171 vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı ise 98 bin 10'a ulaştı.

Fransa, dünyada korona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4. ülke konumunda bulunuyor.

Özlem Kaplan

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