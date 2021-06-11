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Fransa'da son 24 saatte 3 bin 871 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 871 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 871 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 871 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 733 bin 838’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 3 bin 871 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 733 bin 838'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 74 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 344'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 165'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 712 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 43 milyon 554 bin 194 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 29 milyon 831 bin 488'ine tek doz, 13 milyon 722 bin 706'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır


 

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