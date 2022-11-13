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Galata'da 'İtalyan Mutfağı Haftası' etkinliği başladı

Galata'da 'İtalyan Mutfağı Haftası' etkinliği başladı
Galata'da 'İtalyan Mutfağı Haftası' etkinliği başladı

Beyoğlu Belediyesi ve İtalya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde Galata Kulesi Meydanı’nda “İtalyan Mutfağı Haftası” etkinliğinin 7’ncisi düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar çikolata sürülen simitleri tadarken, birbirinden çeşitli İtalyan yemeklerini de görme imkanı buldu.

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Kültür sanatın merkezi Beyoğlu, bu yıl 7.'si düzenlenen “İtalyan Mutfağı Haftası”na ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul İtalya Başkonsolosluğu iş birliğinde 13-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, bugün Galata Kulesi Meydanı'nda kurulan “İtalyan Mutfağı Pazarı” ile başladı.

Bu yıl “Bir arada olma, sürdürülebilirlik ve yenilik: İnsan sağlığı ve gezegenin korunmasına yönelik İtalyan mutfağının bileşenleri” temasıyla düzenlenen etkinlikte, gastronomiye gönül vermiş birbirinden ünlü İtalyan şeflerin ellerinden tadım yapılabilecek çok özel gastro showlar yer aldı.

Doğan Can Cesur

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