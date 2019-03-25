Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Biz görevimizin başındayız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cumartesi günü yapılan mali genel kurul sonrasında güncel konularla ilgili Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Tüm kamuoyunda tartışmaların oluştuğu bir genel kurulu tamamladıklarını belirterek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, "Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurul, aynı şekilde devam ederek bu tartışmaları yapmamalıydı. Fakat o şekilde olmadı.

Yönetim süresinde mali anlamda başarılara imza attık. Mali başarının ardından yapılan idari reformların olduğuna hiç kuşku yoktur. Mali, sportif ve idari olarak nasıl gayret gösterdiğimizi bilirler. Camiamız için önemli olan mali başarının sürdürülebilmesi ve kritik döneme sahip şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüze ve camiamıza vereceği zararların bilinci ile tüm kamuoyuna ve Galatasaray camiasına itidal çağrısı yapıyoruz. Yaptığımız sinerjinin şampiyonluğa yürüdüğümüz günlerde bu amaca özellikle yönlendirilmesini rica ediyorum.

Bu bağlamda Galatasaray başkanı olarak ben, bana oy veren vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibariyle Galatasaray menfaatleri ve Galatasaray değerlerinin korunması uğruna her şeyin yapılacağından, önlem alınacağında kimsenin endişesi olmasın. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecegiz ve sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerde" diye konuştu.

"Bir anlamda Beknaz'ın bu hareketi ibra edilmedi"

Toplantı sırasında barkovizyonda dün oynanan U14 Ligi'ndeki Galatasaray-İstanbulspor maçında Beknaz Almazbekov'un penaltı olmayan pozisyonda verilen penaltıyı dışarı atmasının görüntüsü yayınlandı. Bunun ardından konuşan Cengiz, "İşte idari olarak ibra edilmediğimiz idare içinde bu eğitim de var.

İşte idari olarak da bu Galatasaray kültürü. Bir anlamda Beknaz'ın bu hareketi ibra edilmedi. Biz bu kültürü de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile futbol akademisindeki hocalarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Cengiz'in basın toplantısı toplam 6 dakika sürdü ve soru almadı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın

