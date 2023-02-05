Galatasaray stada ulaştı



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadyumu'nda bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray, stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren ve kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Samet Yalçın



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