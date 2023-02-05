Galatasaray üst üste 15. galibiyetini aldı

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte uzun galibiyet serisini geliştirdi.

Oğuzhan Ort



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