Galatasaray'a evinde Sivasspor darbesi!

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Taylan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boey, kale sahasına hareketlenen Gomis'e yerden gönderdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla auta çıktı.

10. dakikada Kerem'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç, penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Bu noktada topla buluşan Gomis düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aanholt, kale sahasına hareketlenen Babel'e ortaladı. Hollandalı futbolcu net pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve top yandan auta çıktı.

43. dakikada soldan son çizgiye inen Uğur Çiftçi'nin yerden ceza sahasına gönderdiği ortada Hakan Arslan kayarak vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Muslera'dan döndü.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, arka direğe doğru ortaladı. Savunmanın arkasından yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Erdoğan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı Appindangoye kafayla indirdi. Kale sahası önünde topla buluşan Ulvestad düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2

56. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra Appindangoye'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Appindangoye'nin Kerem'e müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Gomis geçti. Bu futbolcunun şutunda top filelere gitti. 2-2

64. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Ahmet Oğuz'un önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top uzak köşede ağlarla buluştu. 2-3

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Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Semih, Patrick van Aanholt, Taylan, Pulgar (Berkan dk. 76), Emre Kılınç (Halil Dervişoğlu dk. 46), Babel (Morutan dk. 76), Kerem, Gomis (Mustafa Muhammed dk. 76)

Yedekler: Jankat, Alpaslan, Ömer Bayram, Cicaldau, Barış Alper, Arda Turan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz (Kayode dk. 81 ?), Appindangoye (Goutas dk. 74), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan, Fajr (Ziya dk. 86 ?), Gradel (Atakan dk. 86 ?), Yatabare (Konate dk. 74)

Yedekler: Muammer, Isaac Cofie, Sefa, Camara, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gomis (dk. 10 ve dk. 58 pen.) (Galatasaray), Yatabare (dk. 44), Ulvestad (dk. 49), Ahmet Oğuz (dk. 64) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray), Fajr, Ulvestad, Appindangoye, Ahmet Oğuz (DG Sivasspor)

-Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu-

