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Galatasaray'da Falcao, Ankaragücü'ne karşı yok

Galatasaray'da Falcao, Ankaragücü'ne karşı yok
Galatasaray'da Falcao, Ankaragücü'ne karşı yok

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Falcao kadroda yok.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte son haftaların tartışılan ismi Ramadel Falcao kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılıların Ankara kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

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