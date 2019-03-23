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Galatasaray'ın toplam borcu: '2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL'

Galatasaray'ın toplam borcu: '2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL'
Galatasaray'ın toplam borcu: '2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL'

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda organize edilen yıllık olağan genel kurulunda toplam borç açıklandı. Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu duyuruldu. Kulübün alacakların 1 milyar 560 milyon 123 bin 356 TL, borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 TL olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkı 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 TL olarak açıklanmıştı.  

Oğuzhan Ort - Güven Mert Ercan
 

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