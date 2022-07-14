Gayrimenkul satışları 1,5 milyonu geçti

Haziran ayındaki satışlar sonrasında toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 537 bin 238 oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Haziran ayındaki satışlar sonrasında toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 537 bin 238 oldu. Geçen yıl Ağustos ortasında yakaladığımız satış rakamlarına bu yıl Haziran sonunda ulaşmış olduk. Emlak vergilerinde yaşanan artışlar sonrasında, satışlardan alınan harç miktarı 18 milyar 613 milyon 254 bin 267 lira oldu. İller sıralamasında ilk 6 ay sonunda 216 bin 846 satışla İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara'da 108 bin 731, İzmir'de 88 bin 71, Antalya'da 65 bin 918, Bursa'da 60 bin 163 ve Kocaeli'de 43 bin 672 gayrimenkul satışı gerçekleşti” diye konuştu.

"1 Temmuz itibarı ile konut kredisi hacmi 347 milyar 573 milyon liraya ulaştı"

Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 1 Temmuz itibarı ile konut kredisi hacmi 347 milyar 573 milyon liraya ulaştı. 912 milyar 705 milyon liralık tüketici kredileri içinde konut kredilerinin hacmi yaklaşık yüzde 38 oldu. Lakin son dönemde özellikle kamu bankaları tarafında konut kredilerinde yazılı olmayan sınırlamalar söz konusu. Buna göre birçok kredi talebi ya reddediliyor ya da taşınmazın değerinin çok az bir kısmına kredi veriliyor. Bu konuda emlak işletmeleri olarak da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bina inşaat maliyet endeksi artmaya devam ediyor"

Özellikle kat karşılığı ya da hasılat paylaşımlı arsa geliştirme modellerinde de artan maliyetler nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü “TÜİK tarafından açıklanan bina inşaat maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55 işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı. Özellikle son dönemde yapılan asgari ücret düzenlemeleri ile bu orandaki artışlar da artmaya devam edecek” dedi.