Gaziantep FK puanı 90+2'de kurtardı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortaya Doukara'nın gelişine vole vuruşunu kaleci Günay son anda yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.

27. dakikada Aziz Behich'in ceza sahasına ortasında Sankhare topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun çapraz pozisyondan plase vuruşu üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Traore'nin çektiği sert şut savunmaya çarparak kornere gitti.

54. dakikada ceza sahası sağında topla buluşan Diabate'nin çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı.

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada top direkten döndü.

61. dakikada Suleymanov'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşu Günay kurtardı.

68. dakikada Aziz'in ceza sahası içerisine yaptığı tehlikeli ortaya Doukara kafa vurmak istedi ama topa dokunamadı.

71. dakikada Doukara'nın kaleyi çaprazdan gören bir noktadan yaptığı vuruş Günay'da kaldı.

73. dakikada Gaziantep'in sağ kattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim'in ortasına Caulker'ın yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

78. dakikada Aziz Behich'in ceza sahası içerisinde kale önüne çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Serginho meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

90+1. dakikada Doğan'ın ortasına Caulker'ın yaptığı kafa vuruşu sonrası Okan Kocuk ile Perez'in çarpışması sonucu top Perez'e çarparak ağlara gitti. 1-1

90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet'in yerden sert vuruşu kaleci Okan'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelious Kitsiou, Steven Caulker, Alin Tosça, Papy Djilobodji (Ahmed El Messaoudi dk. 46), Hamza Mendyl, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal (Nouha Dicko dk. 39), Maxim (Furkan Soyalp dk. 80), Figueiredo (Kenan Özer dk. 73), Muhammet Demir

Yedekler: Mustafa Bozan, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin, Merkel, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Mamadou Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Flavio, Younousse Sankhare (Magomed Suleymanov dk. 59), Hamidou Traore, Serginho (Emre Taşdemir dk. 81), Fousseni Diabate, Souleymane Doukara (Joey Pelupessy dk. 79)

Yedekler: Onurcan Piri, Douglas, Fatih Yılmaz, Ibrahima Balde, Umut Nayir, Joseph Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Alexis Perez (dk. 90 k.k.) (Gaziantep FK), Serginho (dk. 78) (Giresunspor)

Said Vakkas Yağcı



Sarı kartlar: Dicko, Figueiredo, Mendyl (Gaziantep FK), Diarra, Perez, Suleymanov (Giresunspor)