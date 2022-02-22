Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yasa dışı bahise darbe vurdu. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüten ekipler Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 7 kumar makinesi, yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 laptop, 15 flaş bellek, 8 yasadışı bahis ile alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda, 165 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 282 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Muhammet Abdulkadir Esen