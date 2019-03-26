Gazze sınırında onlarca İsrail tankı gözlendi

Gazze ve İsrail arasında yükselen gerginlik sebebiyle İsrail ordusunun Gazze sınırına sevk ettiği tanklar ve zırhlı araçlar gözlendi. İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığına da dikkat çekildi. İsrail basınına göre, İsrail'in güneyinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Gazze Şeridi sınırı boyunca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker konuşlandırıldı.

İsrail Ordusu, dün Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine yapılan füze saldırının ardından Gazze sınırına büyük askeri yığınak yapmıştı.

Hamad Alnajjar



