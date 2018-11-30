'Gelir uzmanlarının yarısı mesleği bıraktı'

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUD) Başkanı Faruk Serdar Nişancı, "Mesleki sorunlar gelir uzmanlarını büyük bir özveriyle başladıkları mesleklerinden ayrılmaya itti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bürokratik kalıpları ve alışkanlıkları bir kenara bırakacağına inanıyoruz'' dedi.

Devlet Memurları Kanunu'nda A Grubu Kariyer meslekler arasında gösterilen Gelir Uzmanlarının mesleki sorunlar dolayısıyla farklı kurumlara geçmek için çaba gösterdikleri belirtildi. Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUD) Başkanı Faruk Serdar Nişancı, kanunen aynı statüde görünmelerine rağmen meslektaşlarının diğer kariyer meslek mensuplarının yararlandığı özlük haklardan faydalanmadığını söyledi.

"Mesleğe yapılan kariyer dışı atamalar kariyer mesleğin ihdasındaki amaçtan uzaklaşılmasına neden oldu" diyen Nişancı, "İdari görevlere atanmada diğer kariyer kadrolarda uygulanmayan sınav, yeterliğe tabi gelir uzmanlarına uygulanarak kariyer planlarının dışında bırakılıyor. Kariyer dışı atamalar, yeterliğe tabi gelir uzmanlarının görev tanımlarının yapılamamasına neden olarak iş bölümü ve uzmanlaşmaya engel oluyor. Çalışma barışını bozan bu durum insan kaynağı israfına yol açıyor. Yetişmiş ve önemli potansiyele sahip arkadaşlarımızın yarısına yakını, karşılaştıkları bu sorunlar nedeniyle büyük bir özveri ile başladıkları mesleklerinden ayrıldı" şeklinde konuştu.

"Gelir uzmanlarının sorumlulukları çok ağır"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, idari yapıdan insan kaynağı yönetimine kadar birçok konuda köklü değişikliklerin yapılması kaçınılmaz olduğunu savunan Nişancı şöyle konuştu: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın daha etkin bir idare için insan kaynağını verimli hale getireceğine, geçmişten gelen bazı bürokratik kalıpları ve alışkanlıkları bir kenara bırakacağına inanıyoruz. Hazine zararlarına karşı mali sorumluluğu bulunan yeterliğe tabi gelir uzmanları, kayıt dışı ekonomi ile mücadele başta olmak üzere, verginin tarhından tahsiline ve vergi incelemesine kadar vergilemenin her aşamasında görev yapıyorlar. Bu ağır sorumluluğun yerine getirmesine karşın yetkileri sınırlıdır. Yeterliğe tabi gelir uzmanlarına inceleme yetkisi de verilerek görev tanımlarının net bir şekilde yapılması maliye politikasının etkinliğinin sağlanmasına daha fazla katkı sunacaktır".

"3600 ek gösterge değil eşitlik istiyoruz"

TBMM'de 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların sıklaştığına vurgu yapan Nişancı, "Yeterliğe tabi gelir uzmanları 3600 ek gösterge değil, maaş, özlük ve statü haklarının diğer kariyer mesleklerle eşitlenmesini talep ediyor. Daha önce devlet gelir uzmanı ve vergi denetmeni kadroları ile eşit statüde olan yeterliğe tabi gelir uzmanları 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemenin dışında bırakılarak mağdur edilmişlerdi" dedi.