Gençler gol oldu yağdı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği Karabükspor'u 6-0 mağlup etti

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 13'üncü dakikasında Deniz Yılmaz'ın sol çaprazdan kestiği ortaya ceza sahası içinde uçarak kafa vuran Nadir Çiftçi, takımını 1-0 öne geçirdi.

18'inci dakikada Yasin Pehlivan'ın sağ çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topta Yıldırım Mert Çetin'in vuruşu Karabükspor kalecisinde kaldı.

25'inci dakikada Deniz Yılmaz'ın ceza sahası üzerinden yaptığı sert vuruş ile Gençlerbirliği 2-0 öne geçti.

47'inci dakikada Jailton'un sağ çaprazdan vurduğu sert şut direkten döndü.

54'üncü dakikada Nadir Çiftçi'nin pasında Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği'ni 3-0'a taşıdı.

71'inci dakikada Karabükspor'un çıkarken kaptırdığı top sonucu Deniz Yılmaz'ın pasında topla buluşan Bekir Yılmaz, maçı 4-0'a getiren golü attı.

76'ıncı dakikada Jailton'un vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Deniz Yılmaz, durumu 5-0 yaptı.

81'inci dakikada Ahmet Oğuz, kullandığı penaltı vuruşu ile takımının 6'ıncı golünü attı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Burak Cansız

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (Emrullah Şalk dk.51), Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Stephane Sessegnon (Berat Ayberk Özdemir dk.77), Luccas Claro Dos Santos, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin (Bekir Yılmaz dk.62), Jailton Lourenço Da Silva

Yedekler: Emrullah Şalk, Berat Ayberk Özdemir, Mert Nobre, Kari Arnason, Mahmut Boz, Cosmin Gabriel Matei, Bekir Yılmaz

Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri

Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Ali Kemal Yılmaz dk. 74), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Emre Eser dk. 65), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran (Melih Berat Aslan dk.59)

Yedekler: Ferhat Yılmaz, Doğukan Sabih Toksöz, Ali Kemal Yılmaz, Emre Eser, Foykan Topuz, Fatih Kızılay, Melih Berat Aslan

Teknik Sorumlu: Taner Öcal

Goller: Nadir Çiftçi (dk.13), Deniz Yılmaz (dk.25, dk.76), Stephane Sessognon (dk.54), Bekir Yılmaz (dk.71), Ahmet Oğuz

Ersin Gökdağ