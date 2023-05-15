George Soros: “Kalp krizi geçirdiğime dair söylentiler tamamen yanlış”



Dün sosyal medyada ABD'li milyarder George Soros'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddiası büyük ses getirmişti. Sosyal medya hesabından öldüğüne dair iddialara yanıt veren Soros, “Kalp krizi geçirdiğime dair söylentiler tamamen yanlış. Hayattayım ve sağlığım yerinde” dedi.

Soros'un bir sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, Soros'un hayatta ve sağlıklı olduğunu ve sosyal medyada kalp krizi geçirdiğine dair söylentilerin yanlış olduğunu belirtti.

George Soros, komplo teorilerinde ve dezenformasyon çalışmalarında en çok hedef alınan isimler arasında yer alıyor.

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