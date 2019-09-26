Giresunlu Ceviz üreticisinin yüzü gülüyor

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, önceki yıllarda 150 ila 200 ton civarında olan cevizin bu sezon rekor seviyeye yükselerek 500 ton olduğunu ifade etti.

Arslan, 15 gündür hasadın devam ettiğini belirterek, “Şebinkarahisar cevizi kalitesi, yağ oranı, kabuk inceliği nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Ünlü baklava üreticileri özellikle Şebinkarahisar cevizi kullanmaktadır. Yaklaşık 15 gündür devam eden ceviz hasadında artık sona yaklaşılıyor. Her yıl yeni ceviz bahçeleri kuruluyor, bilinçli üreticiler sayesinde hiçbir ilaç uygulanmadan tamamen organik olarak üretilen ceviz tezgahlarda kilosu 30 ile 35 lira arasında satışa sunuluyor” dedi.

Metin Kütükçü