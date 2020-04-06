Godiva'dan yeni kare çikolatalar

Dünyanın önde gelen premium çikolata markalarından Godiva, tüketiciye uygun fiyatlı ürün sunma misyonuyla çıkarttığı Masterpieces ve Chocolate Domes'un ardından Godiva kare çikolatayı da market raflarına taşıdı.

“Godiva Kare Çikolatalar” 5 farklı tatta sunuldu

2020 Ocak ayında raflardaki yerini alan ve markanın imzası Belçika çikolatası tarifine bağlı kalınarak üretilen Godiva Kare Çikolata serisinde 5 farklı tat bulunuyor. Sütlü ve yüzde 72 kakaolu bitter gibi sevilen ve tercih edilen tatların yanı sıra; kendine has hoş kokusu ve tadıyla “Çilekli”, bitter çikolatanın eşlikçisi “Badem” de ön plana çıkan diğer çeşitler arasında yer alıyor. ''Antepfıstığı-Karamel” çeşidi ise bu iki tadın bir araya getirilmesiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu. Godiva markasını tüketiciler için daha erişilebilir ve ulaşılabilir kılma hedefiyle üretilen Godiva Kare Çikolata serisi, Türkiye genelinde tüm süpermarket, yerel market zincirleri, e-ticaret kanalları ve seçili bakkallarda satışa sunuldu.

Premium çikolatanın global liderlerinden Godiva, 1926 yılında Brüksel'de Pierre Draps isimli Belçikalı bir çikolatacı tarafından kurulmuştu.