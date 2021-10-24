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Görme engelli adam sokak sokak gezip çorap satıyor

Görme engelli adam sokak sokak gezip çorap satıyor
Görme engelli adam sokak sokak gezip çorap satıyor

Bursa’da görme engelli vatandaş, sokaklarda bütün gün gezip, çorap satarak ekmek parası kazanıyor.

Görme engelli adam sokak sokak gezip çorap satıyor - Tıkla İzle

55 yaşındaki Yüksel Aslan, çalışkanlığı ve azmiyle herkese örnek oluyor. Gözleri hiç görmemesine rağmen her gün özellikle çarşı bölgesi ve Ulucami civarında 4 senedir çorap satan Aslan, evine helal rızık götürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aslan, doğuştan görme engelli olduğunu ve gözleri çok az görürken uzun yıllar fabrikada çalışıp emekli olduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra evde boş oturmaktansa çalışmaya devam etmeye karar verdiğini anlatan Aslan, ‘'Ben 55 yaşındayım. Doğuştan görme engelliyim. 4 yıldır çarşı bölgesi ve Ulucami civarında çorap satıyorum. Normal çorapları beş liradan, havlu çorapları ise 10 liradan satıyorum. Vatandaşlar beni görünce şaşırıyor ve çalışma azmimi takdir ediyorlar'' dedi.

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