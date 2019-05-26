Göztepe Ankaragücü CANLI İZLE | Göztepe Ankaragücü Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Göztepe Ankaragücü canlı izle...Spor Toto Süper Lig'de son haftaya taşınan ligde kalma düğümü yarın çözülüyor. Ligde kalma yolunda Bursaspor'un 1, BB.Erzurumspor'un 3 puan önünde bulunan ve ligde kalma yolunda en avantajlı takım olan Göztepe, bugün Bornova Stadında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılılar rakibini yenmesi durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalacak. Olası bir puan durumunda ise bu sefer Bursaspor ve BB. Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre lige veda eden takımlar belli olacak. Göztepe'nin yarın Ankaragücü'yle berabere kalması durumunda Bursaspor'un da Evkur Yeni Malatya deplasmanında puan kaybı yapması beklenecek. Sarı-kırmızılı takım karşılaşmada puan çıkaramaması durumunda ise Bursaspor'un mağlubiyeti, BB. Erzumspor'un puan kaybıyla ligde kalacak. Olası bir üçlü averaj durumunda ise BB.Erzurumspor ligde kalırken; Göztepe ile Bursaspor küme düşme acısını yaşayacak.

Gözler Yasin Öztekin'de

Zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe'de sakatlıkları devam eden Traore, Kadu, Kerem Atakan, Ghilas ve Grillo kadroda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Yasin Öztekin'den gelen haberler ise teknik heyeti mutlu etti. Deneyimli oyuncunun Ankaragücü karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacağı ve oyunun gidişatına göre şans bulabileceği öğrenildi. Konuk Ankaragücü'nde ise kart cezalıları Boyd ve Kulusic sezonun son maçında kadroda yer alamayacak.

Tribünler dolacak

Ligin son haftasında Ankaragücü'nü konuk etmeye hazırlanan Göztepe'yi bu karşılaşmada taraftarları büyük bir destek vermeye hazırlanıyor. Lig kalmak için hafta boyunca takımlarını motive eden sarı-kırmızılı taraftarların yarına özel görsel şovlar hazırlayacağı öğrenildi. Karşılaşmanın biletleri çıktığı gün yaklaşık 5 dakika içinde tüketilirken, Bornova Stadı yarın tarihi günlerinden birini yaşayacak. Konuk Ankaragücü taraftarları da kendilerine ayrılan biletleri tüketti.

Göztepe Ankaragücü nasıl canlı izlenir?

Göztepe Ankaragücü maçını beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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