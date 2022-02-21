Göztepe - Galatasaray Maç Anlatımı

GÖZTEPE 1-1 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Berkan Emir'in ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar'ın pozisyonunda, kaleci Pena topun sahibi oldu.
3. dakikada serbest vuruş kullanan Galatasaray'da, Ömer Bayram'ın ortasında Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Nelsson'un yerden yaptığı vuruşta kaleci İrfan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
16. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Soner, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
39. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan Emir topu yerden ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Soner Aydoğdu'ya gönderdi. Soner, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
45. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Kerim'in ortasına ceza sahası içinde elle müdahale yapan Taylan Antalyalı'nın pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.
45.+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena'nın solundan ağlara gönderdi. 1-1
45' İlk yarı sona erdi
46'İkinci yarı başladı
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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Di Santo.
GALATASARAY: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Kerem, Halil, Mostafa.