Göztepe, zorlu Konyaspor deplasmanında ter dökecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Esat Sancaktar yapacak.

Ligde 7 maçtır kaybeden Göztepe, adeta küme düşme hattına çakılı kaldı. 27 puanla 18. sırada bulunan sarı-kırmızılıların kümede kalma umutları ise oldukça düştü. Küme düşme hattının üzerindeki Giresunspor'la puan farkı 8 olan Göztepe, ligin kalan haftalarında azalan umutlarını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 8 maçının ilki olan Konyaspor deplasmanında puan ya da puanlar alarak İzmir'e dönmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısında konuk ettiği rakibine 2-0'lık skorla kaybetmişti.

Salih Yılmazsoy