İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacklenen hesapları kurtarma yolları

Hacklenen hesapları kurtarma yolları
Hacklenen hesapları kurtarma yolları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hackerlerin saldırısına uğrayan sosyal medya hesaplarını kurtarmanın tüyolarını kamuoyu ile paylaştı.

BTK açıklamasında, saldırıya uğramış hesapları kurtarmanın ilk yolunun şifre sıfırlama olduğu vurgulandı. Açıklamada şu uyarılara yer verildi: "İletişim hâlinde olduğunuz herkesle sizden gelebilecek mesajlar konusunda uyarın. Bu kişilere, sizden gelen mesajları açmamaları, linklere tıklamamalarını söyleyin ve onları malware konusunda bilinçlendirin. Tehlikede olduğunu düşündüğünüz bütün hesaplarınızdaki şifreleri en kısa zamanda değiştirin. Unutmayın! Şifreleriniz uzun ve güçlü olmalıdır ve her hesabınız için farklı bir şifre kullanın. Şüphelendiğiniz ânda gelen iletileri çöpe atın.

E-postalarınızdaki bağlantılar, sosyal ağ hesabınızdaki tweetler, gönderiler ve çevrimiçi reklâmlar siber suçluların bilgisayarınızı ve hesâbınızı ele geçirmek için sıkça kullandığı araçlardır. Kaynağını bilseniz dahi, şüpheli gözüken bir şey gördüğünüzde, yapabileceğiniz en iyi şey o içeriği açmadan silmek ve eğer uygunsuz bir şey ise çöp kutusuna atmaktır." 

Süleyman Aydın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.