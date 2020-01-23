Hair Center of Turkey kadınlarda saç dökülmesine noktayı koyuyor

Özellikle yurt dışında saç ekimi işleminin oldukça pahalı olması ve tam anlamıyla profesyonel kişilerin bulunmasının zor olması sebebiyle Türkiye'ye her yıl yüzbinlerce kişi saç ekimi amacıyla geliyor. Türkiye'de tercih edilen en büyük firmalardan biri ise Hair Center of Turkey oluyor. Bu devasa merkezde saç ekiminin yanında sakal ve bıyık ekimi, kaş ekimi ve daha birçok işlem de uzman eller tarafından titizlikle uygulanıyor.

Hair Center of Turkey firmasını kadınların da yoğun olarak tercih etmesi dikkatleri çekiyor. Genellikle erkeklere uygulanan saç ekiminin kadınlara da aynı şekilde uygulandığı bu merkezde, saç ekiminin yanında saç mezoterapisi ve PRP plazma tedavisi de uzmanlıkla uygulanıyor. Böylece saç konusundaki sıkıntılarını ağrısız yöntemlerle çözen kadınlar hem kendine daha fazla güven duyuyor, hem de bozulan psikolojileri düzeliyor.

Kadınlara saç ekiminde profesyonel yaklaşım ygulanıyor

Kadınların ön saç çizgisinin açılması en sık yaşanan durumdur. Bunun yanında bazen sadece bir bölge dökülebilmekte, bazen de bir yara izi ya da yanıktan dolayı saçta dökülmeler yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda ortaya çıkan kötü görüntüyü düzeltmek amacıyla yapılan saç ekimi Hair Center of Turkey uzmanları tarafından profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.

PRP plazma tedavisinde öncü marka

Hair Center of Turkey'de çok yerde yapılmayan PRP plazma tedavisi yaptırmak da mümkündür. Hastadan bir miktar kan alınarak belli bir süre santirüj işlemine tabi tutulmasıyla kök hücredeki çoğalma artırılmakta, bu da dökülen saçların bulunduğu bölgelerde yeniden saçların çıkmasını sağlamaktadır. Bu işlemi Türkiye'de ilk defa gerçekleştiren merkezlerden biri olan Hair Center of Turkey, kullandığı özellikli kitler ile birkaç seansta PRP plazma tedavisini gerçekleştirerek saç dökülmesini ortadan kaldırmaktadır.

Saç mezoterapisi hizmeti de veriliyor

Bazı zamanlarda saçlar ihtiyacı olan vitaminleri ve çeşitli maddeleri yeterince alamadığı zaman saçlarda dökülmeler başlamaktadır. Bu problemin çözüm yollarından biri olan saç mezoterapisinde saçın ihtiyaç duyduğu bu eksik maddeler derinin içine enjekte edilmek suretiyle bünyeye kazandırılır. Saçını tamamen kaybetmeyen hastalara uygulanan bu yöntem saç dökülmesini sonlandırır ve daha gür bir şekilde saçların eski haline kavuşmasına yardımcı olur. Hair Center of Turkey'de bu işlem çok kısa bir süre içerisinde güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

CEO Sinan Özer: “Tecrübe edenler arkadaşlarını da getiriyor”

Hair Center of Turkey CEO'su Sinan Özer yaptığı açıklamada kendilerine gelen hastaların profesyonel bir şekilde tüm saç ekimi ve bakımı ihtiyaçlarını giderdiklerini ve şu ana kadar hizmet verdikleri müşterilerinin çok memnun ayrıldıklarını ifade etti. Bazı müşterilerin arkadaşlarına tavsiye etmesiyle müşteri portföyünün daha da büyüdüğünü söyleyen Sinan Özer, yurt dışından saç ekimi için gelen müşterilerine ise konaklama ve ulaşım gibi konularda çok büyük kolaylıklar sağladıklarının altını çizdi.

Yurtdışında 2 şubesi bulunuyor

Türkiye'de geniş bir kitleye hitap eden Hair Center of Turkey'in bir şubesi Brezilya'da, bir tanesi ise Amerika'da olmak üzere 2 yurt dışı şubesi bulunuyor. Bu şubeler aracılığıyla Türkiye'nin sağlık alanındaki kalitesiyle tanışan müşteriler yurt dışı şubelerinde bulunmayıp Türkiye'de bulunan daha farklı hizmetlerden yararlanmak ve aynı zamanda tatil yapmak için de ülkemize gelmeye karar veriyor. Bu yanıyla da Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesinin artmasını sağlayan Hair Center of Turkey günden güne sektördeki en büyük marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kaynak: https://www.haircenterofturkey.com

