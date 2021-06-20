Halfeti gezisi facia ile sonuçlandı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de yaşandı. Dilara K.'nin kullandığı 63 ACR 618 plakalı volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Onlarca takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü içerisinde sıkıştı.

Vatandaşlar fark etti, yardıma koştu

Traktör ile toprak almaya giden vatandaşlar, uçurumun dibinde bir otomobil olduğunu fark etti. Otomobilin yanına giden Mehmet Aslan isimli vatandaş, içerisinde bir kadın olduğunu görüp durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yardıma koşan vatandaş o anları anlattı

Kazanın ne zaman ve nasıl olduğunu görmediğini söyleyen Mehmet Aslan, "Toprak almaya geldik. Burada bir araç olduğunu fark ettim. Yanına gidince içerisinde bir bayan olduğunu gördüm. Bayanın öldüğünü sandım ve çok korktum. Ben konuşunca gözlerinin oynadığını gördüm ve ambulansa haber verdim. Gelip hastaneye götürdüler. Kazanın ne zaman olduğunu bilmiyorum. Gece mi oldu, sabah mı oldu bilmiyorum” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Bozkurt

