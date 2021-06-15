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Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu
Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Hatay'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 16 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu - Tıkla İzle

Aralarında FETÖ/PDY terör Örgütün güncel yapılanmasında sözde il hadimi/abisi, il hadimi/ablası, kadın ve erkek il eğitim danışmanı, ilçe abileri/hadimleri, talebe mesulleri gibi bir çok üst düzey isim tespit edilerek Hatay il merkezi ve ilçelerde toplamda 17 hedef şahıstan 16'sının ikamet adreslerine TEM Şube Müdürlüğünce ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı unsurlar eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adem Karagöz
 

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