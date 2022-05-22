Hatayspor evinde farklı kazandı!

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Adekugbe soldan ceza sahasına doğru ortasını yaptı, El Kaabi altı pas çizgisi önünde bomboş pozisyonda dokunamadı.

6. dakikada Anıl'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Umut Nayir dokunamadı, sol tarafa açılan topa gelişine Barış Gün sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Umut Nayir'in soldan ceza sahasına pasında sağ çaprazda topla buluşan Hayrullah sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada hızlı kullanılan taç atışı sonrasında Kahraba hemen sağdan ceza sahasına ortasını yaptı, El Kaabi iyi yükseldi kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

35. dakikada Kahraba'nın ceza sahasına pasında Lobjanidze şutunu çekmek istedi savunma izin vermedi, sol tarafa doğru açılan topa Onur sert vurdu kaleye giden topu altı pas çizgisi önünde Traore kafa ile uzaklaştırdı.

42. dakikada Onur'un soldan ortasına altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi, röveşata ile vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

44. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Kahraba'nın ara pasında topla buluşan El Kaabi, ceza sahasına girdi, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Kahraba'nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Bertuğ meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

66. dakikada Boudjemaa'nın pasında topla buluşan Kahraba, ceza sahası çizgisi sol çizgisinden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

74. dakikada Eray'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde El Kaabi dokundu direk dibinden topu kaleci çıkardı, devamında Fatih şutunu çekerek topu ağlara gönderdi ancak kaleci Göktan'a faul yapıldığı gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

81. dakikada Sadık, sağdan ceza sahasına girdi, pasını aktardı, Bertuğ topu ayağından sektirdi, o noktada bulunan El Kaabi sert bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi. 4-1

87. dakikada Onur'un ceza sahasına doğru uzun pasında El Kaabi kaleci Göktan'ın üzerinden aşırtarak vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat Altan

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe (Engin Can Aksoy dk. 82 ?), Burak, Fatih Kuruçuk, Sadık (Burak Çamoğlu dk. 82 ?), Boudjemaa, Onur, Kahraba (Eray Akar dk. 68), Benzia (Muhammed Mert dk. 78), Lobjanidze (Bertuğ Yıldırım dk. 46), El Kaabi

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Emre Kaplan, Selimcan Temel, Dylan Louis,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Giresunspor: Onurcan (Göktan Cörüt dk. 53), Anıl, Zeki, Fatih Yılmaz, Barış (Kasım Köşker dk. 59), Furkan, Hamidou Traore, Hayrullah, Muhammed (Emre Nizam dk. 90+2 ?), Caner (Şahin Dik dk. 53), Umut Nayir (Kaan Efsun Yılmaz dk. 90+2 ?)

Yedekler: Mehmet Çifçi, Gökdeniz Karadeniz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Hayrullah (dk. 24) (Giresunspor), El Kaabi (dk. 44 ve 81), Bertuğ (dk. 55), Kahraba (dk. 66) (Hatayspor)

Kırmızı Kart: Hakan Keleş (dk. 68) (Teknik Direktör) (Giresunspor)

Sarı kart: Furkan Kütük (Giresunspor)

Gökhan Aklan - Adem Karagöz

