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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok'
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok' - Tıkla İzle

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda “Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Çok yakın zamanda semtlerimizde esnaflarımız güler yüzleri ile vatandaşlarımızı karşılayacak” dedi.

Videoda esnaf Faruk Durmuş ise şunları kaydetti:

"Koltuk döşeme imalat ve mobilya sektöründe faaliyetlerime devam ediyorum. İşlerimiz çok şükür iyi. Sıkıntılı olduğumuz bu korona virüs hastalığında devletimiz devreye girdi, esnaf destek paketini açıkladı, biz de talepte bulunduk aldık. Paketi kullanıyoruz şu anda, rahata erdik. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Rahat rahat ticaretimize bakıyoruz. Eskisi kadar çok kazanmıyoruz ama ne kazanıyorsak Allah bereket versin. Çalışmamıza devam edeceğiz, üretime devam. Üstümüze ne düşüyorsa görevimizi yapmak zorundayız. Devletimize bu şekilde destek vereceğiz. Geleceğe dair beklentimiz çok iyi. Önümüz aydınlık olacağına inanıyorum. Çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yok”

Mehmet Kalay
 

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