Hindistan‘da günlük vaka sayısında yeni rekor

Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının kaydedildiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Hindistan'da salgın kontrol altına alınamıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 261 bin 500 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 14 milyon 788 bin 109'a yükseldi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük bazda yeni rekora ulaşıldı.

Son 24 saatte bin 501 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 177 bin 150'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede hastaneler kapasitesini aşarken, vaka ve ölü sayısındaki artıştan endişe duyduğunu ifade eden Hindistan Başbakan Narendra Modi, ilgili yetkililerden ülkedeki Covid-19 aşı üretiminin arttırılmasını istedi. Modi, hastane yataklarının ve oksijen tüplerinin tedariki gibi ihtiyaçların giderilmesinin önemini vurguladı.