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Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu
Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

Hindistan'ın Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu. Fillerin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Nagaon bölgesinde sağanak yağışlar etkili oldu. Yağışlar sırasında yıldırım düşerken, bölgedeki köylülerin ormanlık alanda 18 fili ölü halde bulduğu belirtildi. Çok sayıda filin ölmesinden endişe duyduğunu dile getiren Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Assam Eyaleti Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, fillerin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Suklabaidya, fillerin kesin ölüm nedeninin araştırıldığını, ön soruşturma raporunun 3, ayrıntılı inceleme raporunun ise 15 gün içinde sonuçlanabileceğini ifade etti. Assam'da son 20 yılda ilk kez bu kadar çok filin aynı anda ölü bulunduğu kaydedildi.

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