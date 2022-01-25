'Hırsız zili çalmaz' sözü Osmaniye'de yalan oldu

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden bir vatandaş iki bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Bisikletlerin çalındığını düşünen vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı adrese Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler bisikletleri çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 35 kaydı bulunan K.C. olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan K.C. isimli şahsın farklı günlerde 2 motosiklet ve bir cep telefonu daha çaldığı ortaya çıktı. K.C. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

"Hırsız zili çalmaz" sözünü çürüttü

Görüntülerde apartmanın önüne gelen K.C. isimli şahsın kapının kilitli olduğunu fark edince farklı bir yönteme başvurduğu görüldü. Apartmanın giriş kapısının açılması için rast gele zile basan şahıs kapının açılmasıyla birlikte saniyeler içerisinde park halinde duran iki bisikleti çaldı. Çaldığı bisikletleri kucaklayarak kendi bisikletiyle taşıyan şüphelinin bu davranışı "Hırsız zili çalmaz" sözünü çürüttü.

Öte yandan, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında da O.A. isimli şahsın bir apartmanın bodrum katında bulunan iki adet mutfak tüpünü çalma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan O.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.



Selçuk Kaya

