Hırsızlar İHA ile tespit edilerek yakalandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi. İslahiye ilçesi Barazi Caddesi'nde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA'ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.

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