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Hisarcık'ta bodrum katındaki yangın korkuttu

Hisarcık'ta bodrum katındaki yangın korkuttu
Hisarcık'ta bodrum katındaki yangın korkuttu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki katlı ahşap bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Harun Yılmaz'a ait iki katlı binanın bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Hisarcık Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle bodrum katta bulunan odun ve kömürler yanarken, yangından binanın üst katında bulunan mutfak ve salondaki eşyalar da büyük zarar gördü.

Yangın söndürme esnasında dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran dağıtıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Akçay

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