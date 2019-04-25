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Holywood yıldızı Van Damme'ın Bodrum'a neden geldiği ortaya çıktı

Holywood yıldızı Van Damme'ın Bodrum'a neden geldiği ortaya çıktı
Holywood yıldızı Van Damme'ın Bodrum'a neden geldiği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme’ın tekne almak için Bodrum’a geldiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun 1 milyon dolar değerinde ki tekneyi almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

 Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü oyuncu Jean Claude Van Damme, Mısır'da oynadığı reklam filminin ardından 22 Nisan günü Bodrum'a gelmişti. Vip Bodrum transfer tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan ünlü oyuncu, Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde faaliyet gösteren bir otelde konakladı.Fırsat buldukça Bodrum'da gezinti yapan ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Van Damme, Bodrumluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konakladığı otelin personeli ile fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, kendisiyle özdeşleşen hareketini yaparak poz verdi. Jean Claude Van Damme'ın Bodrum tatilini tamamlayarak İstanbul'a gittiği ifade edildi. 

Öte yandan ünlü oyuncunun Bodrum'a tekne almak için geldiği iddia edildi. Van Damme'ın Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki lüks tekneyi almak için geldiği fakat tekneyi almaktan vazgeçtiği öğrenildi.  

Tuba Ayhan
 

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