Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde bulunan adreste 'arena' olarak tabir edilen ve seyirci/oyuncu tribünü bulunan ortamdan biri yaralı toplam 5 adet dövüş horozu ve 5 adet horoz kafesine görevli ekipler tarafından el konuldu.

Horoz dövüştürdüğü tespit edilen şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında müdürlük tarafından 26 bin 55 TL idari para cezası kesilirken, el konulan 5 adet dövüş horozu ekiplerce teslim alındıktan sonra Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımının yapılması için teslim edildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “TBMM Tarım ve Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen yeni yasaya göre ‘Hayvanları dövüştüren kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilecek' Bu nedenle vatandaşlarımızın konuyla ilgili olarak daha duyarlı olmaları, benzer olayları yetkili birimlere ihbar etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER Sinop’ta horoz gibi öten tavuk gibi yumurtlayan horoz uzmanlarca incelenecek

İLGİLİ HABER Mersin’de horoz dövüştürenlere operasyon

İLGİLİ HABER Horoz dövüştürülen çiftliğe baskın: 40 kişiye 60 bin lira ceza