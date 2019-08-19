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Hükümetten memur maaşları için yeni teklif

Hükümetten memur maaşları için yeni teklif
Hükümetten memur maaşları için yeni teklif

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farklarını içeren yeni bir teklifte bulundu.

 
5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, akşam saatlerinde Bakanlıkta görüştü.
Bakan Selçuk, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı ve yeni zam teklifinin detaylarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farklarını içeren yeni bir teklifte bulundu.  

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