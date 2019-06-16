Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu

Saat 04.00 sıralarında 34 JY 4574 plakalı Süleyman Saylan yönetimindeki araç, D-100 karayolunun kenarında bulunan yön levhasına çarptı. Direksiyon hakimiyetini sol şeritte kaybeden sürücü Saylan, fren yaparak durmaya çalıştı ancak başarılı olamayarak yolun sağ tarafında yer alan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan otomobilden sürücü Saylan ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkartıldı. Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Trafik tek şeritden sağlandı

Otomobile ait parçalar yol kenarına savruldu. Motor kısmı enkaz haline gelen aracın 20 metre ilerisinde bulundu. Kazanın boyutunu gözler önüne seren araç parçalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karayolları ekipleri toplarken, D-100 karayolu bir süre tek şeride indirildi. Polis ekipleri kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağlarken araçta bulunan iki kişiye ait özel eşyalar yoldan toplandı. Çekicinin yardımı ile kaza yerinden alınan otomobilin ardından trafik normale döndü.