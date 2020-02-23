İçişleri Bakanı Soylu: ”7 vatandaşımızı kaybettik”

24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Toplantısı'nda İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, ”Bugün sabah itibarıyla 08.53'de İran'ın Hoy kentinde bir deprem meydana geldi 5.9 büyüklüğünde. İran'ın Hoy kenti ile bizim hem Hakkari, hem Van ilimiz Başkale ilçemiz sınır olarak teşkil ediyor. Hakkari'de yaptığımız değerlendirmelere göre bir olumsuzluk görülmüyor. Ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler, Özpınar köylerinde depremin etkilerinin hissedildiği, can kayıplarının olduğu konusunda ilk bilgileri aldık. Hemen de Sayın Cumhurbaşkanımıza Hoy kentindeki bu meydana gelen depremin bizimle alakalı bölümünde Van Başkale'de ve ilgili 4 köydeki karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde yıkıklar söz konusu. Hem Van valimiz, hem kaymakamımız, hem de AFAD ekiplerimizin ilk bölümü yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Daha doğrusu Özpınar köyüne ilk önce ulaştılar, diğer köylere de ulaşmak üzereler. Şuanda enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu köyler olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı ilk gelen bilgiler ışığında paylaşıyorum kaybettik. Allah rahmet eylesin. 6'sı Özpınar köyünden, 1 vatandaşımız ise Güvenlik köyünden. 5 vatandaşımız da yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

İran'ın Hoy kenti ile ilgili Dışişleri Bakanlığından aldıkları bilgileri de paylaşan Bakan Soylu, ”Herhangi bir uluslararası yardım talebi İran tarafından yapılmış değil. Onun için oradaki depremin hasarlarını da buradan takip ettiğimizi kamuoyuna iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu