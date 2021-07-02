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İDO'nun Tekirdağ'dan adalara seferleri başladı

İDO'nun Tekirdağ'dan adalara seferleri başladı
İDO'nun Tekirdağ'dan adalara seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Tekirdağ, Marmara ve Avşa adaları deniz otobüsü seferleri başlarken, ilk sefer konuşmasını Vali Yıldırım yaptı.

İDO'nun Tekirdağ’dan adalara seferleri başladı - Tıkla İzle

İDO'nun Tekirdağ-Marmara ile Avşa adasına arasında gerçekleştirilecek seferler için Tekirdağ'da bulunan bir limanda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da katıldı.

Adalara ilk sefer Tekirdağ'dan uğurlanırken, kaptan köşkünde ilk sefer konuşmasını Vali Aziz Yıldırım gerçekleştirdi. Vali Yıldırım herkese hayırlı yolculuklar dilerken, yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek ve kodu olmayanlara bilet verilmeyecek.

Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası arasında gerçekleşecek olan İDO seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacağı öğrenildi.

Halil Dağ

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