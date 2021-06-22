İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıya tepki yağıyor

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EGD, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı

EGD Başkanı Celal Toprak, İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan Uslu hastaneye kaldırılırken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Bunu yapanların yanına kâr kalmamasını istiyoruz”

Çirkin saldırının ardından Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak bir açıklamada yaptı. Toprak, saldırıyı kınadıklarını belirterek muhabiri darp edenlerin bağlı oldukları milletvekilinin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Toprak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “EGD olarak İHA muhabirine yapılan vahşi saldırıyı kınıyoruz. Bunu yapanların yanına kâr kalmamasını istiyoruz. Kaçak yapıların haberi yapılmayacaksa hangi konular haber yapılacak? soruyoruz. Basın özgürlüğünün herkes için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Bu saldırıyı yapanların bağlı oldukları milletvekilinin özür dilemesini bekliyoruz. Bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ediyor, gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: "İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı: “Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor süreçte gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanmıştır. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan, kamerası ve ekipmanları kırılan, hastaneye kaldırılan Mustafa Uslu'ya ve İHA çalışanlarına ‘geçmiş olsun' diyoruz. Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz”.