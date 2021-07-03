İki dere taşınca araçlar ve evler suların içinde kaldı

Düzce'de etkili olan sağanak yağmur bazı ilçelerde dereleri taşırırken, sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu. Sağanak yağmurun etkili olduğu alanların başında gelen Akçakoca ilçesinde yağışla birlikte taşan dereler su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu. İlçe şehir merkezinden geçen Çivi Deresi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı bölgesinden geçen Değirmenağzı Deresi'nde yaşanan taşkınların ardından, derelerin üzerindeki köprüler güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Taşkın yaşanan derelerin kenarında bulunan araçlar ve bazı evler su içerisinde kalırken, belediye ekipleri, dere üstlerinde bulunan köprülerin altındaki sıkışmaları açarak suyun tahliyesini kolaylaştırmaya çalışıyor. Yaşanan baskına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların araçları ise gömüldükleri sel sularından kurtarılmayı bekliyor.

Tuncay Türkgülü



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