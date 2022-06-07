İletişim Başkanı Altun: 'Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten somut garantiler vermesini beklemektedir'

FAHRETTİN ALTUN'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı destek olduklarına hepimiz şahit olduk.

PKK'nın ve FETÖ'nün hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO'nun müşterek savunma ruhuna zarar vermektedir.

Müttefiklerimize buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tür talihsiz yaklaşımlar, ülkemizden daha çok NATO'ya zarar veriyor.

Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir.

Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdittir.

Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır.

Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin (İsveç ve Finlandiya) NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar tam bir akıl tutulması yaşamaktadır.