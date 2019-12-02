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İletişim Başkanlığı Londra'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek

İletişim Başkanlığı Londra'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek
İletişim Başkanlığı Londra'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde Londra’da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde Londra'da 2-4 Aralık tarihleri arasında panel ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İletişim Başkanlığı, 2 Aralık'ta Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisi kapsamında Londra Naval and Military Club'da “Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları” başlıklı panel düzenleyecek. Türkiye'nin NATO için, NATO'nun da Türkiye için öneminin ele alınacağı panelin ardından Türk heyeti aynı gün Financial Times Editörler Kurulu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Türk heyeti ayrıca 3 Aralık'ta NATO Liderler Zirvesi kapsamında değişen dünyada NATO'nun öneminin ve geleceğinin ele alınacağı “NATO Engages: Innovating the Alliance” temalı yan etkinliğe katılacak.

Heyet, 4 Aralık'ta ise eski Muhafazakar Parti Milletvekili ve Birleşik Krallık AB'den Çıkış (Brexit) Bakanının eski özel danışmanı Nick de Bois başkanlığında “Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları” (Conservative Friends of Turkey-CFT) ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Olası Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutlarının ele alınacağı toplantıda, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması için izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulacak.

İlker Turak

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