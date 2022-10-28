'İlk Evim' projesinin e-Devlet başvurularında son gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. O günden bu yana projeye başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı.

8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti. İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.

İlk temellerinin 25 Ekim'de atıldığı “İlk Evim” projesinin e-Devlet başvurusu bugün, banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim'de sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

Huzeyfe Tarık Yaman

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