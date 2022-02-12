ING Türkiye 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2021 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonunda ING Türkiye'nin konsolide aktif toplamı 88,6 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 1 milyar 592 milyon TL oldu. Yıl sonu itibarıyla konsolide özkaynakları 10,8 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19,22 olarak gerçekleşen bankanın, 2021 yıl sonunda ekonomiye 53,6 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 63,2 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat hacmi ise 52,6 milyar TL'ye yükseldi. Banka, 2021 yılında dijital liderlik, tasarrufun artırılması, ihracatın desteklenmesi ve sürdürülebilirlik konularını odağına alarak faaliyetlerini sürdürdü.

"Ülke ekonomisine sağladığımız kaynağı artırdık"

Aşılamada yaşanan hızlanmayla birlikte dünyada ve Türkiye'de normalleşmeye yönelik atılan adımların olumlu etkiler oluşturduğunu belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Bu süreçte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Normalleşmeye adaptasyonun öne çıktığı bu dönemde, müşterilerimize, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla uygun koşullarda kredi paketleri ve kampanyalar hazırladık, güçlü sermaye yapımız ile finansmana erişimlerini destekledik. Bununla beraber 2021 yılında kaydettiğimiz finansal performans sonuçları, bankanın bilanço yönetimindeki başarı ve etkinliğini de bir kez daha teyit etti. Önceki seneye göre vergi öncesi karımızda yüzde 61, mevduatta ise yüzde 31 oranında büyüme sergiledik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini bir önceki seneye göre yüzde 22 oranında artırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

"Kalıpların dışında hayatın içinde çözümler üretiyoruz”

Gökgöz, “Dijital gücümüzle kalıpların dışında hayatın içinde çözümler geliştirerek müşterilerimizin bir adım önde olmasını sağlamak ve onlara kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi sunmak için inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında da dijital liderlik hedefimizde önemli adımlar attık. Kullanıcıların ING Mobil üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, birikim, sigorta ve kredi ile ilgili konularda bilgi alabileceği ve işlem yapabileceği bir hizmet olan Cebimdeki Danışman'ı hayata geçirdik. Aynı zamanda, uzaktan müşteri edinimi uygulamasını stratejimizde önemli bir yere konumladık ve Mayıs ayından sene sonuna kadar banka kullanıcısı olan 10 kişiden 3'ü, uzaktan müşteri edinimi yoluyla bankanın müşterisi oldu. Müşteri memnuniyetini stratejimizin merkezine alarak daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil uygulamayı da geliştirmeyi sürdürdük” diye konuştu.

Dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten Gökgöz, “Bu dönemde ihracatçı müşterilerimizi de dijital yolculuklarında destekledik. İhracat işlemlerinde dijital kolaylık sağlamak için geliştirdiğimiz hizmet ile müşteriler, İhracat Bedeli Kabul Belgesi taleplerini artık bankanın kurumsal internet şubesi ile gerçekleştirebiliyor. İhracatın ülkemiz ekonomisinin itici gücü olduğuna inanıyoruz, ihracatçılarımızın büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik alanındaki global uzmanlık ve deneyimimizi Türkiye'ye aktarmaya devam ettik”

Sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimine yön veren bir anlayış olarak gördüklerini belirten Gökgöz, “Sürdürülebilirlik alanında öncü bir grubun parçası olan banka olarak, bu alandaki uluslararası deneyimimizi Türkiye'ye aktarmaya devam ettik. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere toplam 300 milyon Euro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attık. Bununla beraber ING, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası Çevresel, Sosyal ve Yönetişim tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı'nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı. Bankanın uluslararası uzmanlık ve deneyimi ile böylesine önemli bir görevle yetkilendirilmesinden dolayı gurur duyduk. Ayrıca, bankanın yer aldığı iki finansman işleminin, Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021 kapsamında iki ödüle layık görülmesinden de mutluyuz” şeklinde konuştu.

Banka, 2021 yılında kullanıcılarının alışverişlerinde küsuratlı ödemelerin üstü ile birikim yapmalarını sağlayan Koy Kenara özelliğini hayata geçirdi. Banka, aynı zamanda video paylaşım platformu kanalı üzerinden yayınladığı, finansal okuryazarlık alanında farkındalığa katkı sağlamayı hedefleyen Para Mevzuları video serilerine, Prof. Dr. Emre Alkin ile “Turuncu Sorular” ve Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu “Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” adında iki yeni seri ekledi.

Banka, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak amacıyla Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Öğretmenler projesi ile 3 bin öğretmene eğitim verdi. Banka aynı zamanda, çocuklara teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'ya taşıyarak 700 çocuğa daha ulaştı. Çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturma amacıyla gerçekleştirilen Turuncu Damla projesi ile 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 46 bin çocuğa ulaşıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alan banka Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında desteklediği 10 kadın sporcudan 9'u Tokyo 2020 Olimpiyatları'na Türkiye'yi temsil etti.