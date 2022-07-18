İngiliz Tottenham kulübü sahibinin yatı Akyaka'da

Dünyaca ünlü mavi tur güzergahının önemli noktalarından Gökova Körfezi'ne İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur'un sahibi ünlü İngiliz iş adamı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki lüks yatı demir attı.

Akyaka açıklarında demir atan ve dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen ‘Aviva' isimli yatın değerinin 150 milyon dolar olduğu öğrenildi.

2017 yılında inşa edilen Aviva'nın dünyanın en büyük süper yatları arasında 74'üncü sırada olduğu öğrenilirken, 40 süit odası bulunan 4 katlı yat, mavi rengi ile de dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü İngiliz iş adamının yatta olmadığı öğrenildi.

Bekir Tosun

