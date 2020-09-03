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İngiltere'de çevrecilerden kefenli eylem

İngiltere'de çevrecilerden kefenli eylem
İngiltere'de çevrecilerden kefenli eylem

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 Eylül itibari ile başlayan iklim protestoları sırasında eylemciler kefen giyerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

İngiltere'de başkenti Londra'da çevreciler tarafından 1 Eylül itibariyle geniş çaplı protestolar başlatıldı. Parlamento meydanında bir araya gelen eylemciler, “Yok Oluş İsyanı” (Extinction Rebellion) kapsamında, iklim değişikliklerine dikkat çekti. Eylemciler kefen giyerek yere uzanarak sessiz eylem gerçekleştirirken polis ise, Parlamento Meydanı, Big Ben ve Başbakanlık ofisi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Eylemciler, kefen giyerek iklim değişikşiğinin ölümlere neden olduğuna bir kez daha sıradışı bir şekilde dikkat çekmek istedi.
Eylemciler, yerel saat ile 19.00 sıralarında eylemlerini sonlandırması gerekirken polisin tüm uyarılan aldırış etmeden protestolarını sürdürdü. Eyleme devam etmek isteyen protestocular polis tarafından gözaltına alındı.

Yunus Dalgıç
 

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