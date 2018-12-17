İngiltere'de yeni bir referandum olacak mı?

İngiltere Başbakanı Therasa May, eski Başbakan Tony Blair'in geçtiğimiz hafta Brexit sürecine dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi. May, yeni bir Brexit referandumuna hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Tony Blair'in açıklamasına karşılık, "Yeni bir referandum siyasetimizin bütünlüğüne telafisi zor bir hasar verir ve büyük olasılıkla bizi daha ileriye taşımaz” dedi. May, milletvekillerine yaptığı konuşmada "Başka bir referandum yaparak İngiliz halkının bize karşı inançlarının zayıflamasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi şu an daha fazla bölecek yeni bir oylamaya karşı birleştirmek için çalışmalıyız" sözleriyle çağrıda bulunan May, Blair'i Brexit sürecini baltalamakla itham etti ve Blair'in başka bir referanduma destek vermesini bir zamanlar yer aldığı ofise hakaret olarak değerlendirdi.