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İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı

İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı
İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,23 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,40 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,70, işçilik endeksi yüzde 19,88 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 42,49, aylık yüzde 2,85 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,15 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,90, işçilik endeksi yüzde 20,08 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 42,46, aylık yüzde 3,05 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 arttı.

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