Inter, Porto'yu tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter, Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 78. dakikada Porto, Otavio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan itibaren daha etkili olan Inter, 87. dakikada Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda da başka gol oymayınca İtalyan ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kalırken, galibiyette büyük rol oynadı.

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